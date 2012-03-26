큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



관객수 1200만명을 넘긴 영화 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독이 12일 오후 서울 중구 프레스센터앞 광장에서 음료와 선물을 팬들에게 나눠주는 커피차 이벤트를 열었다.



커피차 앞에 빼곡하게 모여 있는 팬들앞에서 마이크를 잡은 장항준 감독은 "이게 무슨 일이고"라며 놀라움을 표시한 뒤 '배우와 제작진 모두 꿈같은 나날을 보내고 있다'고 감사의 인사를 전했다.





큰사진보기 관객수 1200만명을 넘긴 영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독이 12일 오후 서울 중구 프레스센터앞 광장에서 음료와 선물을 팬들에게 나눠주는 커피차 이벤트를 열었다. ⓒ 권우성

큰사진보기 관객수 1200만명을 넘긴 영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독이 12일 오후 서울 중구 프레스센터앞 광장에서 음료와 선물을 팬들에게 나눠주는 커피차 이벤트를 열었다. ⓒ 권우성





큰사진보기 관객수 1200만명을 넘긴 영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독이 12일 오후 서울 중구 프레스센터앞 광장에서 음료와 선물을 팬들에게 나눠주는 커피차 이벤트를 열었다. ⓒ 권우성





큰사진보기 관객수 1200만명을 넘긴 영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독이 12일 오후 서울 중구 프레스센터앞 광장에서 음료와 선물을 팬들에게 나눠주는 커피차 이벤트를 열었다. ⓒ 권우성





큰사진보기 관객수 1200만명을 넘긴 영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독이 12일 오후 서울 중구 프레스센터앞 광장에서 음료와 선물을 팬들에게 나눠주는 커피차 이벤트를 열었다. ⓒ 권우성







추천 4 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기