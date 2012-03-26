

장동혁 국민의힘 대표가 12일 최고위원회의에서 당 중앙윤리위원회에 "지금 윤리위에 제소돼 있는 모든 징계 사건에 대해서 지방선거가 끝날 때까지 추가적인 징계 논의를 하지 말아 달라"고 요청했다고 밝혔다.



장 대표는 "이제 국민의힘은 하나로 뭉쳐서 지방선거 승리를 위해서 힘차게 뛸 때"라며 "의원총회에서 논의된 것이기도 하고 우리가 하나로 뭉쳐서 선거를 힘차게 뛰기 위한 방안이기도 하다"면서 이같이 말했다.



현재 국민의힘 윤리위원회에 제소돼 있는 건은 한동훈 전 대표의 지방 일정에 동행한 친한계 의원들에 대한 징계 요구안, 서울시당에서 탈당 권유 징계를 받은 강성 유튜버 고성국씨 재심 건 등이다.



