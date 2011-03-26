큰사진보기 [오마이포토] 후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회 ⓒ 이정민





신규핵발전소 저지 전국비상행동 주최로 11일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회'에서 참석자들이 청와대까지 거리행진을 한 뒤 '다이인' 퍼포먼스를 하고 있다.



참석자들은 "핵발전에 의존하는 부정의한 에너지 체제를 끝내고 안전하고 지속가능한 사회로 전환해야 할 시점"이라며 "기후위기 대응의 골든타임이 얼마 남지 않은 지금, 핵발전이 아닌 재생에너지 확대와 에너지 수요 관리 중심의 정의로운 에너지 전환이 필요하다"라고 강조했다.





큰사진보기 후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회 신규핵발전소 저지 전국비상행동 주최로 11일 오후 서울 종로구 세종문회회관 계단에서 열린 ‘후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회’에서 김성환 기후에너지환경부 장관과 정부의 정책을 규탄하는 퍼포먼스가 진행되고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회 신규핵발전소 저지 전국비상행동 주최로 11일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 ‘후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회’에서 김성환 기후에너지환경부 장관과 정부의 정책을 규탄하는 퍼포먼스가 진행되고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회 신규핵발전소 저지 전국비상행동 주최로 11일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 ‘후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회’에서 참석자들이 희생자들을 추모하는 묵념을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회 신규핵발전소 저지 전국비상행동 주최로 11일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 ‘후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회’에서 열렸다. 참석자들은 "핵발전에 의존하는 부정의한 에너지 체제를 끝내고 안전하고 지속가능한 사회로 전환해야 할 시점"이라며 "기후위기 대응의 골든타임이 얼마 남지 않은 지금, 핵발전이 아닌 재생에너지 확대와 에너지 수요 관리 중심의 정의로운 에너지 전환이 필요하다"고 강조했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회 신규핵발전소 저지 전국비상행동 주최로 11일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 ‘후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회’에서 참석자들이 청와대를 향해 거리행진을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회 신규핵발전소 저지 전국비상행동 주최로 11일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 ‘후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회’에서 참석자들이 청와대를 향해 거리행진을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회 신규핵발전소 저지 전국비상행동 주최로 11일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 ‘후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회’에서 참석자들이 청와대를 향해 거리행진을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회 신규핵발전소 저지 전국비상행동 주최로 11일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 ‘후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회’에서 참석자들이 청와대까지 거리행진을 한 뒤 다이인 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민

















