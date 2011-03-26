"후쿠시마의 교훈을 전혀 되새기지 못하고 있다"

동일본대지진으로 후쿠시마 제1원자력발전소가 폭발 사고가 난 지 15주기를 맞아 부산지역의 시민사회·환경·풀뿌리단체, 진보정당 등이 부산시청 앞으로 나와 기자회견을 열었다. 현장은 이재명 정부가 노후원전 수명연장도 모자라 소형모듈원전(SMR)을 포함한 신규 원전 건설 계획을 그대로 이어가는 것에 대한 불만이 가득했다. 지난 윤석열 정부가 세운 '친원전' 정책을 사실상 계승하고 있단 이유에서다.2011년 3월 11일 리히터 규모 9에 달하는 지진으로 쓰나미가 원전을 덮쳤고, 일본은 아직도 사고를 수습 중이다. 당시 전원 차단으로 원자로에 냉각수를 공급하지 못하면서 연료봉이 녹아내려 연달아 수소 폭발이 일어났다. 충격적인 이 사건은 세계가 원전 의존도를 낮추고, 재생에너지 비중을 늘리는 정책 전환의 계기가 됐다.하지만 이날 광장에 모인 여러 단체는 정부가 인공지능(AI) 산업 등을 내세워 이를 역행하고 있다고 비판했다. 참석자 31명은 3월 11일의 의미를 담아 "생명을 담보로 한 도박의 고리를 끊어내야 한다"라며 "2017년 대한민국은 최초의 핵발전소 고리1호기를 멈춰 세워 탈핵 국가를 선언한 저력이 있다"라고 정책 변화를 호소했다.