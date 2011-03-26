큰사진보기 [오마이포토] 이태원 참사 진상규명 청문회 즈음한 유가족 기자간담회 ⓒ 이정민



10.29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의가 11일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩 내 별들의집에서 10.29 이태원 참사 특별조사위원회의 참사 진상규명을 위한 청문회에 즈음한 '이태원참사 청문회에 바란다 기자간담회'를 하고 있다.



유가족과 시민대책회의는 윤석열 전 대통령이 청문회 출석을 거부한 것에 유감을 표하며 "참사 직전 왜 11건의 신고는 묵살되었는지, 경찰의 우선순위는 무엇이었는지, 재난지휘체계가 제대로 작동 안 된 이유는 무엇이고 책임자는 누구였는지, 구조 실패의 이유는 무엇인지, 참사 이후 은폐 시도의 이유와 책임자는 누구인지, 애도할 권리를 방해한 이유" 등 유가족들이 밝혀지길 바라는 과제들을 6개 항목으로 나눠 지적했다.



또한 이들은 "이번 청문회는 그동안 유가족들이 제기해 왔던 질문에 대한 답이 제시되는 자리여야 한다"며 "다른 무엇보다 참사의 구조적 원인과 문제점을 명백히 밝히고 책임자들의 과오가 남김없이 밝혀지기를 바란다"고 기대와 바람, 당부를 밝혔다.





큰사진보기 이태원 참사 진상규명 청문회 즈음한 유가족 기자간담회 10.29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의 주최로 11일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩 내 별들의집에서 열린 10.29 이태원 참사 특별조사위원회의 참사 진상규명을 위한 청문회에 즈음한 '이태원참사 청문회에 바란다 기자간담회'에서 참석자들이 희생자들을 추모하는 묵념을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원 참사 진상규명 청문회 즈음한 유가족 기자간담회 10.29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의가 11일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩 내 별들의집에서 10.29 이태원 참사 특별조사위원회의 참사 진상규명을 위한 청문회에 즈음한 '이태원참사 청문회에 바란다 기자간담회'를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원 참사 진상규명 청문회 즈음한 유가족 기자간담회 10.29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의가 11일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩 내 별들의집에서 10.29 이태원 참사 특별조사위원회의 참사 진상규명을 위한 청문회에 즈음한 '이태원참사 청문회에 바란다 기자간담회'를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원 참사 진상규명 청문회 즈음한 유가족 기자간담회 10.29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의가 11일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩 내 별들의집에서 10.29 이태원 참사 특별조사위원회의 참사 진상규명을 위한 청문회에 즈음한 '이태원참사 청문회에 바란다 기자간담회'를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원 참사 진상규명 청문회 즈음한 유가족 기자간담회 10.29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의가 11일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩 내 별들의집에서 10.29 이태원 참사 특별조사위원회의 참사 진상규명을 위한 청문회에 즈음한 '이태원참사 청문회에 바란다 기자간담회'를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원 참사 진상규명 청문회 즈음한 유가족 기자간담회 10.29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의가 11일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩 내 별들의집에서 10.29 이태원 참사 특별조사위원회의 참사 진상규명을 위한 청문회에 즈음한 '이태원참사 청문회에 바란다 기자간담회'를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이태원 참사 진상규명 청문회 즈음한 유가족 기자간담회 10.29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의가 11일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩 내 별들의집에서 10.29 이태원 참사 특별조사위원회의 참사 진상규명을 위한 청문회에 즈음한 '이태원참사 청문회에 바란다 기자간담회'를 하고 있다. ⓒ 이정민

추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기