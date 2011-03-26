

지난 8일 의원총회에서 나온 '절윤' 결의문에 대해 침묵으로 일관해온 장동혁 국민의힘 대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 지역발전 영입 인재 환영식을 마친 후 결의문에 대한 자신의 입장을 밝힌 뒤 나서고 있다.



장 대표는 "107명 의원 전원의 이름으로 밝힌 입장이 국민의힘 입장"이라며 "결의문에 담긴 내용, 그리고 그 과정에서 보여준 우리 의원들과 저를 포함해서 107명이 보여준 그 진심, 그것만 봐주셨으면 좋겠다. 지방선거 승리를 위해서는 그날 의총에서 밝힌 우리의 입장이 마지막 입장이 돼야 한다"고 말했다.



