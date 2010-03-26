큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 10일 오후 서울 중구 신당동 백학시장을 방문해 지지자들을 만나고 있다.





큰사진보기 민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 10일 오후 서울 중구 신당동 백학시장을 방문해 지지자와 포옹하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 10일 오후 서울 중구 신당동 백학시장을 방문해 시민들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 10일 오후 서울 중구 신당동 백학시장을 방문해 어묵을 먹고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 10일 오후 서울 중구 신당동 백학시장을 방문해 시민들을 만나는 중 복권을 구입하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 10일 오후 서울 중구 신당동 서울중앙시장을 방문해 지지자와 반갑게 인사를 나누고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 10일 오후 서울 중구 신당동 서울중앙시장을 방문해 호떡을 먹으며 상인들과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 권우성







