큰사진보기 [오마이포토] 방탄소년단 복귀 알리는 홍보물 ⓒ 이정민





방탄소년단의 복귀를 알리는 홍보물이 10일 세종문화회관 계단에 설치되어 있다. 방탄소년단은 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG (BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)'을 개최한다.





큰사진보기 방탄소년단 복귀 알리는 홍보물 방탄소년단의 복귀를 알리는 홍보물이 10일 세종문화회관 계단에 설치되어 있다. 방탄소년단이 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG (BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)'을 개최한다. ⓒ 이정민





큰사진보기 방탄소년단 복귀 알리는 홍보물 방탄소년단의 복귀를 알리는 홍보물이 10일 세종문화회관 계단에 설치되어 있다. 방탄소년단이 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG (BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)'을 개최한다. ⓒ 이정민









추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기