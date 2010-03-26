큰사진보기 [오마이포토] "후쿠시마 핵사고 15년 신규 핵발전소 어디에도 안 된다" ⓒ 이정민





서울환경연합과 환경운동연합 활동가들이 10일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '후쿠시마 핵사고 15년 신규 핵발전소 어디에도 안 된다 기자회견'을 열고 핵발전소 이름을 붙인 사람들이 김성환 기후에너지환경부 장관에게 핵폐기물을 전달하는 퍼포먼스를 하고 있다.



환경운동연합은 "후쿠시마 핵 사고 15주기를 맞아 우리 정부는 오히려 신규 핵발전소 건설을 결정하며 시대의 흐름에 역행하고 있다"라며 "더욱이 현재 영덕, 울주, 경주, 기장 등이 신규 핵발전소 건설 후보지로 언급되며 지역 공동체 파괴와 사회적 갈등이 목전에 닥쳤다"라고 지적했다.



또한 이들은 "더 이상 위험하고 더러운 에너지원인 핵발전소, 지역을 파괴하고 착취하는 불평등한 에너지인 핵발전소를 존속하게 둘 수 없다"라며 "정부는 그 어느 곳에 지어지는 것이건 신규 핵발전소 건설에 반대하고 핵발전의 위험성과 핵폐기물의 오염을 걱정하는 시민이 여전히 많다는 것을 기억해야 한다"라고 강조했다.





