큰사진보기 [오마이포토] 지나간 것은 지나간 대로? 배현진 '헛웃음' ⓒ 남소연



당 지도부의 노선 변경을 요구해 온 오세훈 서울시장이 '후보 미등록'이라는 초강수를 둔 가운데 9일 서울 여의도 국회에서 당 노선 논의를 위해 열린 국민의힘 긴급 의원총회에서 송언석 원내대표가 발언대에서 노래 가사를 인용하며 "지나간 것은 지나간 대로 아픈 상처에 서로 소금을 뿌리기보다는 상처 보듬어주는 지혜가 필요하다"라고 말하자, 배현진 의원(왼쪽 뒤)이 헛웃음을 짓고 있다.



배 의원은 당의 징계 효력을 정지하는 가처분신청을 법원이 인용하면서 서울시당위원장으로 복귀했다. 오른쪽 앞은 장동혁 대표.





큰사진보기 송언석 "지나간 것은 지나간 대로" 당 지도부의 노선 변경을 요구해 온 오세훈 서울시장이 '후보 미등록'이라는 초강수를 둔 가운데 9일 서울 여의도 국회에서 당 노선 논의를 위해 열린 국민의힘 긴급 의원총회에서 송언석 원내대표가 발언대에서 노래 가사를 인용하며 "지나간 것은 지나간 대로 아픈 상처에 서로 소금을 뿌리기보다는 상처 보듬어주는 지혜가 필요하다"라고 말하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국민의례 하는 장동혁-송언석-배현진 당 지도부의 노선 변경을 요구해 온 오세훈 서울시장이 '후보 미등록'이라는 초강수를 둔 가운데 9일 서울 여의도 국회에서 당 노선 논의를 위해 열린 국민의힘 긴급 의원총회에서 장동혁 대표와 송언석 원내대표, 배현진 의원 등이 국민의례를 하고 있다. ⓒ 남소연









추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기