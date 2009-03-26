큰사진보기 [오마이포토] '공소취소' 정책토론회 참석한 민주당 의원들 ⓒ 남소연



더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 의원들이 9일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진 정책토론회에 참석해 기념촬영 하고 있다.





큰사진보기 '공소취소' 정책토론회 참석한 정청래 정청래 더불어민주당 대표가 9일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진 정책토론회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '공소취소' 정책토론회 참석한 이건태 더불어민주당 국정조사 추진위원회(국정조사 추진위) 간사를 맡고 있는 이건태 의원(맨 오른쪽)이 9일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진 정책토론회에서 참석자 소개를 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '공소취소' 정책토론회 참석한 민주당 의원들 더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 의원들이 9일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진 정책토론회에 참석해 참석자 소개를 받고 있다. ⓒ 남소연

