큰사진보기 [오마이포토] 12.29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족 기자회견



12.29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족협의회 주최로 9일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 광장에서 '기체 잔해 속에 방치된 유해! 1년 뒤 드러나 국가의 민낯참사 수습 실패와 진실 방임에 대한 국가 책임 규탄 기자회견'에서 김유진 대표가 2월 26일 1년 만에 수습된 부친의 유해 사진을 주진우 대통령실 공공갈등조정 비서관에게 보여주며 항의서한을 전달한 뒤 눈물을 흘리고 있다.



유가족들과 참석자들은 "사고 잔해 보관소에 보관 중이던 잔해물에서 희생자 유해(9점)가 뒤늦게 발견되는 심각한 상황이 발생했다"며 "참사가 발생한 지 1년 2개월 이상이 지난 시점에서 유해가 발견된 사실은 초기 수습 과정이 얼마나 부실하게 이루어졌는지를 단적으로 보여주는 중대한 사안"이라고 지적했다.



이들은 "초기 수습 과정 전면 재조사 및 수습 책임자 문책, 유해·유류품 추가 발견 경위에 대한 정부의 공식 사과 및 투명한 설명, 잔해 전량에 대한 국가 차원의 정밀 재수습 즉각 시행, 사고 원인 규명과 안전 대책 수립 완료 전 무안국제공항 재개항 즉각 중단" 등을 촉구했다.





12.29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족협의회 주최로 9일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 광장에서 '기체 잔해 속에 방치된 유해! 1년 뒤 드러나 국가의 민낯참사 수습 실패와 진실 방임에 대한 국가 책임 규탄 기자회견'이 열렸다. 김유진 대표가 2월 26일 1년 만에 수습된 부친의 유해 사진을 주진우 대통령실 공공갈등조정 비서관에게 보여주며 항의서한을 전달하고 있다.





12.29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족협의회 주최로 9일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 광장에서 '기체 잔해 속에 방치된 유해! 1년 뒤 드러나 국가의 민낯참사 수습 실패와 진실 방임에 대한 국가 책임 규탄 기자회견'이 열렸다.





12.29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족협의회 주최로 9일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 광장에서 '기체 잔해 속에 방치된 유해! 1년 뒤 드러나 국가의 민낯참사 수습 실패와 진실 방임에 대한 국가 책임 규탄 기자회견'이 열렸다.





12.29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족협의회 주최로 9일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 광장에서 '기체 잔해 속에 방치된 유해! 1년 뒤 드러나 국가의 민낯참사 수습 실패와 진실 방임에 대한 국가 책임 규탄 기자회견'이 열렸다.





12.29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족협의회 주최로 9일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 광장에서 '기체 잔해 속에 방치된 유해! 1년 뒤 드러나 국가의 민낯참사 수습 실패와 진실 방임에 대한 국가 책임 규탄 기자회견'이 열렸다. 한 유가족이 발언을 하며 분통을 터뜨리고 있다.





12.29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족협의회 주최로 9일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 광장에서 '기체 잔해 속에 방치된 유해! 1년 뒤 드러나 국가의 민낯참사 수습 실패와 진실 방임에 대한 국가 책임 규탄 기자회견'이 열렸다.





'기체 잔해 속에 방치된 유해! 1년 뒤 드러나 국가의 민낯참사 수습 실패와 진실 방임에 대한 국가 책임 규탄 기자회견' 김유진 대표가 1년 만에 수습된 부친의 유해 사진을 주진우 대통령실 공공갈등조정 비서관에게 보여주며 항의서한을 전달했다.







