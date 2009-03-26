

당 지도부의 노선 변경을 요구해 온 오세훈 서울시장이 선거 후보 미등록이라는 배수진을 친 가운데 9일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 주재한 장동혁 국민의힘 대표가 목을 축이고 있다.



서울 지역 5선 중진인 나경원 의원도 페이스북에 "이번 지방선거에서는 백의종군. 우리 당 승리의 밀알이 되고자 한다"며 불출마하겠다고 밝혔다.



최고위원인 신동욱 의원도 페이스북에 "지금은 나아가기보다 잠시 멈춰서서 당에 헌신하는 길을 찾는 것이 옳다는 결론에 도달했다"며 "서울시장 후보 경선에 참여하지 않기로 결정했다"고 했다.



현재까지 국민의힘 서울시장 후보로 나선 사람은 윤희숙 전 국민의힘 의원과 이상규 국민의힘 성북을 당협위원장, 두 명 뿐이다.



