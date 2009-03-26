

이상규 국민의힘 성북을 당협위원장(오른쪽)이 9일 서울 여의도 국회 소통관에서 서울시장 출마 선언을 하기 앞서 회견장을 예약해 준 김민전 국민의힘 의원과 대화하고 있다.



당 지도부의 노선 변경을 요구해 온 오세훈 서울시장이 선거 후보 미등록이라는 배수진을 쳤다. 오 시장은 국민의힘 광역단체장 후보 공천 신청 마감 시한인 8일 오후 6시까지 후보 공천 신청을 하지 않았다. 이어 당 공관위가 오후 10시까지로 접수기간을 한 차례 연장했으나, 이에도 응하지 않았다.



현재까지 국민의힘 서울시장 후보로 나선 사람은 윤희숙 전 국민의힘 의원과 이상규 국민의힘 성북을 당협위원장, 두 명 뿐이다.



