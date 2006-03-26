큰사진보기 [오마이포토] 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 ⓒ 이정민





민주노총 여성위원회 가맹산하 여성위원장들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 동일가치노동 동일임금 쟁취 및 성별임금격차 해소 등을 촉구하는 퍼포먼스를 하고 있다.



대회에 참가한 민주노총 조합원들은 "원청교섭 산별교섭 성평등단협 쟁취, 성별임금격차해소를 위한 실효성 있는 고용평등임금공시제 쟁취, ILO190호 협약 비준과 일세계의 폭력과 괴롭힘 근절, 동일가치노동 동일임금 쟁취 및 성별임금격차 해소, 차별금지법 제정, 지방선거 남녀동수 공천으로 여성의 정치참여 확대" 등을 촉구했다.





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 여성위원회 가맹산하 여성위원장들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 3시 스탑 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 3시 스탑 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 이란에 대해 전쟁을 일으킨 미국 트럼프 대통령을 규탄하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 민중의례를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에 참석하기 위해 서울역을 출발, 거리행진을 하고 있다. ⓒ 이정민







play 민주노총, 성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회 민주노총 조합원들이 6일 오후 서울 종로구 동십자각에서 열린 '성평등민주주의를 앞당기는 3. 8 세계여성의 날 전국노동자대회'에서 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기







