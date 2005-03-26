[오마이포토] '관봉권·쿠팡 상설특검팀' 90일간의 수사 마무리 ⓒ 이정민
'관봉권·쿠팡 상설특검팀'의 90일간의 수사가 마무리됐다. 안권섭 상설특별검사이 5일 오후 서울 서초구 특검사무실에서 브리핑을 열고 수사 결과의 향후 계획 등을 발표하고 있다.
