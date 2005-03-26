큰사진보기 [오마이포토] 대학 채용박람회 팔레스타인 집단학살 연루기업 보이콧 ⓒ 이정민



대학 취업박람회 저항행동에 참여하는 대학생 단체 일동은 5일 오전 서울 서대문구 연세대학교 신촌캠퍼스 정문 앞에서 '대학 채용박람회 팔레스타인 집단학살 연루 기업 보이콧 기자회견'을 열었다.



이날 참석자들은 집단학살 연루 기업과 방산기업이 대학과 일터 안으로 들어오지 못하도록 보이콧 운동을 전개하겠다고 밝히며 '다이인(Die-in)' 퍼포먼스를 진행했다.



이들은 "개강시기에 열리는 대학 채용박람회에 현재 이스라엘의 팔레스타인 집단학살에 연루된 기업들이 참여하고 있고 여기에 한국 기업들 또한 이스라엘의 군사 활동과 직·간접적으로 협력을 지속해왔다"며 "이러한 협력들은 이스라엘의 팔레스타인 파괴를 효율화하고 폭력을 극대화하는데 기여한다"고 주장했다.



대학생들은 "미국과 이스라엘의 이란 침략 등 학살과 폭력, 전쟁은 팔레스타인을 넘어 중동 전역과 전세계로 확산하고 있고, 방산기업들의 이익이 어디에서 기원하는지 더욱 명확해지고 있다"며 "그럼에도 한국 사회는 방산기업의 호황과 주가 급등을 선전하고, 정부는 방산기업을 국가 주요 성장동력으로 삼는 정책을 철회하고 있지 않는 등, 전쟁과 학살에 대한 적극적인 가담과 공모의 의지는 사라지지 않고 있다"고 지적했다.





큰사진보기 대학 채용박람회 팔레스타인 집단학살 연루기업 보이콧 대학 취업박람회 저항행동에 참여하는 대학생 단체 일동 주최로 5일 오전 서울 서대문구 연세대 신촌캠퍼스 정문 앞에서 열린 '대학 채용박람회 팔레스타인 집단학살 연루기업 보이콧 기자회견'에서 참석자들이 집단학살 연루 기업 및 방산기업이 대학과 일터 안으로 한 발짝도 들어오지 못하도록 보이콧을 전개할 것이라며 다이인(Die-in) 퍼포먼스를 하고 있다.





큰사진보기 대학 채용박람회 팔레스타인 집단학살 연루기업 보이콧 대학 취업박람회 저항행동에 참여하는 대학생 단체 일동 주최로 5일 오전 서울 서대문구 연세대 신촌캠퍼스 정문 앞에서 열린 '대학 채용박람회 팔레스타인 집단학살 연루기업 보이콧 기자회견'에서 참석자들이 집단학살 연루 기업 및 방산기업이 대학과 일터 안으로 한 발짝도 들어오지 못하도록 보이콧을 전개할 것이라며 이들 기업과 정부의 모든 공모와 부정의에 대해 명백한 반대와 거부를 밝히고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 대학 채용박람회 팔레스타인 집단학살 연루기업 보이콧 대학 취업박람회 저항행동에 참여하는 대학생 단체 일동 주최로 5일 오전 서울 서대문구 연세대 신촌캠퍼스 정문 앞에서 열린 '대학 채용박람회 팔레스타인 집단학살 연루기업 보이콧 기자회견'에서 참석자들이 집단학살 연루 기업 및 방산기업이 대학과 일터 안으로 한 발짝도 들어오지 못하도록 보이콧을 전개할 것이라며 이들 기업과 정부의 모든 공모와 부정의에 대해 명백한 반대와 거부를 밝히고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 대학 채용박람회 팔레스타인 집단학살 연루기업 보이콧 대학 취업박람회 저항행동에 참여하는 대학생 단체 일동 주최로 5일 오전 서울 서대문구 연세대 신촌캠퍼스 정문 앞에서 열린 '대학 채용박람회 팔레스타인 집단학살 연루기업 보이콧 기자회견'에서 참석자들이 집단학살 연루 기업 및 방산기업이 대학과 일터 안으로 한 발짝도 들어오지 못하도록 보이콧을 전개할 것이라며 이들 기업과 정부의 모든 공모와 부정의에 대해 명백한 반대와 거부를 밝히고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 대학 채용박람회 팔레스타인 집단학살 연루기업 보이콧 대학 취업박람회 저항행동에 참여하는 대학생 단체 일동 주최로 5일 오전 서울 서대문구 연세대 신촌캠퍼스 정문 앞에서 열린 '대학 채용박람회 팔레스타인 집단학살 연루기업 보이콧 기자회견'에서 참석자들이 집단학살 연루 기업 및 방산기업이 대학과 일터 안으로 한 발짝도 들어오지 못하도록 보이콧을 전개할 것이라며 이들 기업과 정부의 모든 공모와 부정의에 대해 명백한 반대와 거부를 밝히고 있다. ⓒ 이정민









