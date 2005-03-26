큰사진보기 [오마이포토] '3호 단수공천' 김경수 껴안은 정청래 ⓒ 남소연



정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)가 5일 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수공천된 김경수 지방시대위원장을 껴안고 있다. 우상호 강원도지사 후보, 박찬대 인천시장 후보에 이어 6.3 지방선거 더불어민주당 '3호 단수공천' 후보인 김 위원장이 환하게 웃고 있다.





큰사진보기 '함박웃음' 김경수 띄우는 정청래 정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)가 5일 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수공천된 김경수 지방시대위원장을 소개하고 있다. 우상호 강원도지사 후보, 박찬대 인천시장 후보에 이어 6.3 지방선거 더불어민주당 '3호 단수공천' 후보인 김 위원장이 환하게 웃고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 인사하는 김경수, 박수치는 정청래 6.3 지방선거 더불어민주당 '3호 단수공천' 후보인 김경수 지방시대위원장이 5일 서울 여의도 국회에서 열린 공천 심사 결과 발표 현장에서 일어나 인사하고 있다. 왼쪽은 정청래 대표. ⓒ 남소연





큰사진보기 '3호 단수공천' 김경수 경남지사 후보 6.3 지방선거 경남지사 더불어민주당 후보로 단수공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 서울 여의도 국회 공천 심사 결과 발표 현장에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '3호 단수공천' 김경수 경남지사 후보 6.3 지방선거 경남지사 더불어민주당 후보로 단수공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 서울 여의도 국회 공천 심사 결과 발표 현장에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연













추천 5 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기