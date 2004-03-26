큰사진보기 [오마이포토] 권ㅇㅇ씨의 무죄를 위해 함께 싸워아 할 문제 ⓒ 이정민



모두의 안전한 임신중지를 위한 권리보장 네트워크 회원들이 4일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 '임신중지'로 6년을 구형 받은 여성에 대한 선고 공판이 끝난 뒤 침통한 모습으로 입장을 밝히고 있다.



권OO씨가 징역 3년, 집행유예 5년, 200시간 사회봉사를 선고 받은 것과 관련 이들은 "판사도 이것이 여성 개인의 당사자 문제가 아니라 국가의 사회책임이라는 것을 분명히 인지하고 있다"며 "집행유예 결정이 나왔더라도 권씨의 무죄를 위해 함께 싸워아 할 문제"라고 강조했다. 또한 "권씨가 항소를 결정한다면 항소 과정에 끝까지 함께 할 것이고, 보건의료 체계와 상담 지원 연계 체제 등에 대해 보건복지부에 책임을 물을 것"이라고 경고했다.





큰사진보기 권ㅇㅇ씨의 무죄를 위해 함께 싸워아 할 문제 모두의 안전한 임신중지를 위한 권리보장 네트워크 회원들이 4일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 '임신중지'로 6년 구형된 여성에 대한 선고 공판이 끝난 뒤 입장을 밝히고 있다. ⓒ 이정민





