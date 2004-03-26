큰사진보기 [오마이포토] 국조추진위 "이 대통령에 대한 공소 즉시 취소해야" ⓒ 남소연



더불어민주당 국정조사 추진위원회(국정조사 추진위) 간사를 맡고 있는 이건태 의원이 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하기 위해 위원들과 입장하고 있다.



이 의원은 이날 회견에서 '쌍방울 대북송금 사건'을 두고 "명백한 조작기소"라며 "검찰은 이재명 대통령에 대한 공소를 즉시 취소해야 한다"고 주장했다.



이날 회견에는 이건태·박성준·이용우·이주희·양부남·박선원 의원이 참석했다.





큰사진보기 국조추진위 간사 이건태 의원 더불어민주당 국정조사 추진위원회(국정조사 추진위) 간사를 맡고 있는 이건태 의원이 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견에 앞서 위원들과 대화하고 있다. 이 의원은 이날 회견에서 '쌍방울 대북송금 사건'을 두고 "명백한 조작기소"라며 "검찰은 이재명 대통령에 대한 공소를 즉시 취소해야 한다"고 주장했다. 이날 회견에는 이건태·박성준·이용우·이주희·양부남·박선원 의원이 참석했다. ⓒ 남소연





