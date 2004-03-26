큰사진보기 [오마이포토] 오세훈 서울시장, 명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 공판 출석 ⓒ 이정민



오세훈 서울시장이 4일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 '명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 공판에 출석하고 있다.





큰사진보기 강혜경씨, '명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 공판 증인 출석 '명태균 여론조사 의혹' 최초 제보자인 강혜경씨가 4일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 '명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 공판에 증인으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민









