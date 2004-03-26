큰사진보기 [오마이포토] 정청래 "국힘, 국회서 처리했는데 왜 청와대 가서 떼 쓰나. 황당" ⓒ 남소연



정청래 더불어민주당 대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 전날 '사법개혁'에 반대하며 장외로 나간 국민의힘 지도부를 지목해 "법왜곡죄 신설, 재판소원제, 대법관 증원 등 3대 입법은 국회에서 처리했는데 왜 청와대 가서 떼를 쓰는지 황당하다"고 비판하고 있다.





