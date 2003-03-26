큰사진보기 [오마이포토] 장동혁에 '쌍 따봉' 날린 '윤어게인' ⓒ 남소연



3일 오후 서울 여의도 국회 본관 계단 앞에서 열린 국민의힘 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회' 참가자들이 연단에 오른 장동혁 국민의힘 대표를 향해 '쌍 따봉'을 날리고 있다.



이들은 '윤어게인' 현수막을 머리에 두르고 이날 규탄대회에 참석했다.





큰사진보기 앙다문 장동혁, 환호하는 김민수 장동혁 국민의힘 대표가 3일 오후 서울 여의도 국회 본관 계단 앞에서 열린 국민의힘 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회'에서 "한 마음으로 동참해달라"는 연설을 마치고 있다. 왼쪽 팔뚝질하는 이는 김민수 최고위원. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁에 환호하는 '윤어게인' 3일 오후 서울 여의도 국회 본관 계단 앞에서 열린 국민의힘 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회' 참가자들이 연단에 오른 장동혁 국민의힘 대표를 향해 환호하고 있다. 이들은 '윤어게인' 현수막을 머리에 두르고 이날 규탄대회에 참석했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 연설 마친 장동혁에 팔뚝질로 화답하는 김민수 장동혁 국민의힘 대표가 3일 오후 서울 여의도 국회 본관 계단 앞에서 열린 국민의힘 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회'에서 "한 마음으로 동참해달라"는 연설을 마친 뒤 고개 숙여 인사하고 있다. 왼쪽 팔뚝질하는 이는 김민수 최고위원. ⓒ 남소연





큰사진보기 국민의힘 규탄대회에 나부끼는 태극기-성조기 3일 오후 서울 여의도 국회 본관 계단 앞에서 열린 국민의힘 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회' 참가자들이 태극기와 성조기를 흔들고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁 향해 펼친 '윤어게인' 현수막 3일 오후 서울 여의도 국회 본관 계단 앞에서 열린 국민의힘 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회' 참가자들이 연단에 오른 장동혁 국민의힘 대표를 향해 '윤어게인' 현수막을 펼쳐들고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 스탑더스틸 문구 새긴 '윤어게인' 모자 등장 3일 오후 서울 여의도 국회 본관 계단 앞에서 열린 국민의힘 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회' 참가자들이 연단에 오른 장동혁 국민의힘 대표를 향해 스탑더스틸(STOP THE STEAL) 문구를 새긴 '윤어게인' 모자를 쓰고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁 바라보는 '윤어게인' 3일 오후 서울 여의도 국회 본관 계단 앞에서 열린 국민의힘 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회' 참가자들이 연단에 오른 장동혁 국민의힘 대표의 연설을 듣고 있다. 이들은 '윤어게인' 모자에 이승만 박정희 배지를 달고 이날 규탄대회에 참석했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁 향해 펼친 '윤어게인' 현수막 3일 오후 서울 여의도 국회 본관 계단 앞에서 열린 국민의힘 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회' 참가자들이 연단에 오른 장동혁 국민의힘 대표를 향해 '윤어게인' 현수막을 펼쳐들고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 피켓 넘기는 장동혁 장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 3일 오후 서울 여의도 국회 본관 계단 앞에서 열린 국민의힘 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회'에서 연단으로 향하며 들고 있던 피켓을 김민수 최고위원(왼쪽)에게 넘기고 있다. 오른쪽은 송언석 원내대표. ⓒ 남소연





큰사진보기 국회 등진 장동혁 지도부 장동혁 국민의힘 대표(가운데)를 비롯한 지도부가 3일 오후 서울 여의도 국회를 나서 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 도보행진'을 시작하고 있다. 오른쪽은 김민수 최고위원. ⓒ 남소연







