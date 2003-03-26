[오마이포토] 김경 전 서울시의원-강선우 국회의원, 영장실질심사 ⓒ 이정민
'1억 원 공천헌금' 의혹을 받는 김경 전 서울시의원과 강선우 국회의원이 3일 서울 서초구 서울중앙지법에 정치자금법 위반 혐의로 구속영장실질심사를 받았다.
김경 전 서울시의원, 영장심사 '1억 원 공천헌금' 의혹을 받는 김경 전 서울시의원이 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에 정치자금법 위반 혐의로 구속영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민
강선우 국회의원, 영장실질심사 '1억 원 공천헌금' 의혹을 받는 강선우 국회의원이 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에 정치자금법 위반 혐의로 구속영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민
