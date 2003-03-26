큰사진보기 [오마이포토] 박홍근 후보자 “서울시장 준비보다 국가의 부름이 우선” ⓒ 유성호



박홍근 기획예산처 장관 후보자가 3일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하며 "대한민국 미래 설계의 중심이자 국가 재정 컨트롤타워인 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다"라며 "기쁨에 앞서 매우 어깨가 무겁다"라고 지명 소감을 말했다.



박 후보자는 국회에서 예산결산특별위원회 소위원과 간사, 위원장을 맡았던 경험과 당에서 을지키는민생실천연합 및 전국직능대표자회의 의장을 지낸 점을 언급하며 "민생 현장의 어려움과 대한민국이 직면한 구조적 위기를 누구보다 잘 알고 있다"라고 말했다. 그러면서 "현장의 목소리를 기반으로 국가발전의 새로운 전략을 수립하고 재정의 순기능을 통해 복합적 위기를 극복하라는 요구로 받아들이고 있다"라고 말했다.





박홍근 후보자 “서울시장 준비보다 국가의 부름이 우선” ⓒ 유성호 관련영상보기



이어 서울시장 선거 준비를 중단한 배경에 대해서는 "국가의 부름이 더 우선이라고 판단했다"라며 "정치적 희망이나 뜻보다 국민과 정부의 성공을 위해 제가 가장 쓸모 있는 자리가 어디인지 고민한 끝에 결심했다"라고 설명했다.



또한 "예산처가 두 달간 수장이 공석인 상황이다"라며 "새로 출범한 부처인 만큼 조직의 안정을 조속히 이루고 3월 말 시작되는 내년도 예산안 편성과 5월 국가재정전략회의 준비를 촘촘히 해 나가겠다. 공백을 빠르게 메우고 안정된 상황에서 능숙하고 유능하게 성과를 내는 데 집중하겠다"라고 말했다.





큰사진보기 박홍근 기획예산처 장관 후보자가 3일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 박홍근 기획예산처 장관 후보자가 3일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 기자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 유성호





