조국혁신당이 3일 서명옥 국민의힘 의원 징계안 제출을 예고한 가운데 이에 앞서 이날 오전 국민의힘 원내대책회의에 참석한 서 의원이 송언석 원내대표(왼쪽)의 발언을 들으며 생각에 잠겨 있다. 조국혁신당은 지난달 27일 "국회 본회의장에서 서명옥 국민의힘 의원이 들고 있던 피켓으로 이해민 조국혁신당 사무총장의 얼굴 부위를 가격한 사건이 발생했다"며 국회 윤리특별위원회에 제소하는 것을 포함해 민형사상 조치도 검토하겠다고 알렸다.

'피켓으로 이해민 얼굴 가격' 논란 서명옥 의원 조국혁신당이 3일 서명옥 국민의힘 의원 징계안 제출을 예고한 가운데 이에 앞서 이날 오전 국민의힘 원내대책회의에 참석한 서 의원이 원내 지도부의 발언을 들으며 생각에 잠겨 있다. 조국혁신당은 27일 "국회 본회의장에서 서명옥 국민의힘 의원이 들고 있던 피켓으로 이해민 조국혁신당 사무총장의 얼굴 부위를 가격한 사건이 발생했다"며 국회 윤리특별위원회에 제소하는 것을 포함해 민형사상 조치도 검토하겠다고 알렸다. ⓒ 남소연