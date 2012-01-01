큰사진보기 [오마이포토] 탈시설장애인당當 서울시당 전당대회 및 2026 지방선거 출정식 ⓒ 이정민





탈시설장애인당當 서울시당과 서울장애인차별철폐연대 주최로 27일 오후 서울 중구 서울시청 동편에서 열린 '탈시설장애인당當 서울시당 전당대회 및 2026 지방선거 출정식'에서 참석자들이 "이제 지방선거다! 장애인권리에 투표한다!"라는 주제로 퍼포먼스를 하고 있다.



참석자들은 "탈시설장애인당當은 장애인과 가난한 이들을 비롯하여 그 누구도 배제되지 않는 세상을 만들기 위해 만들어진 정당(政黨)이 아니라 정당(正當)"이라며 "이번 전당대회를 통하여 4대 의제별 허종 이동권 후보, 박지호 노동권 후보, 조선동 활동지원 후보, 박초현 탈시설 후보를 공식 추대한다"고 공개했다.



또한 탈시설장애인당當 서울시당은 "더 이상 장애시민의 삶이 '대기'와 '예외'와 '삭감'과 '시설'로 되돌아가는 것을 용납할 수 없다"며 "이번 지방선거를 계기로 장애인도 이동하고, 교육받고, 노동하며 지역사회로 탈시설하여 자립생활하여 살아갈 수 있는 서울을 만들겠다"고 출정의 포부를 밝혔다.





큰사진보기 탈시설장애인당當 서울시당 전당대회 및 2026 지방선거 출정식 탈시설장애인당當 서울시당과 서울장애인차별철폐연대 주최로 27일 오후 서울 중구 서울시청 동편에서 열린 '탈시설장애인당當 서울시당 전당대회 및 2026 지방선거 출정식'에서 탈시설장애인당當 서울시장 후보자들(허종 이동권 후보, 박지호 노동권 후보, 박초현 탈시설 후보, 조선동 활동지원 후보)과 참석자들이 구호를 외치고 있다. ⓒ 이정민





