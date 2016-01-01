

동작구의원 공천 헌금 수수 의혹과 가족 관련 각종 특혜 의혹을 받는 김병기 무소속(전 더불어민주당 원내대표) 의원이 27일 피의자 신분으로 이틀 연속 경찰에 출석했다.



김 의원은 동작구의원 공천 헌금 수수 의혹을 비롯해 아내의 구의회 법인카드 사적 사용 및 수사 무마 의혹, 차남의 대학 편입과 가상자산 거래소 취업 특혜 의혹 등 총 13가지 의혹을 받고 있다.



김 의원은 재조사에 앞서 취재진과 만나 "이틀째 조사인데 하실 말씀이 있느냐"는 질문에 "계속 성실히 조사 받겠다. 조사가 끝난 다음에 기회가 되면 따로 말씀드릴 자리를 마련하겠다"라고 말했다.



"지난달 기자회견에서 모든 의혹을 해소할 증거가 있다고 했는데 경찰에 제출했느냐"는 질문에는 별도의 답변을 하지 않은 채 조사실로 향했다.



