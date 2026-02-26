



국회 법제사법위원회(법사위)를 통과해 본회의에 올랐던 법왜곡죄와 관련해 당이 수정안을 다시 낸 것에 대해 문제를 제기한 더불어민주당 간사 김용민 의원(왼쪽)이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 장경태 의원과 나란히 참석해 있다.



김 의원은 이날 "당의 주요 정책은 의총에서 토론하고 바꿀 수 있지만, 그 과정에서 해당 상임위를 존중해서 해당 상임위랑 충분히 소통해 같이 만들거나 동의할 수 있는 수준으로 만들어야 한다"라면서 "어제 법왜곡죄는 저희랑 상의가 없었다"라고 강조했다.



그는 "동의를 하고 하지 않고가 문제가 아니라 의견을 제시할 기회가 있어야 하는데 그게 박탈된 상황에서 매우 기습적으로 처리가 됐다"라고 강하게 비판했다.



이들 앞 파란색 옷 입은 이는 법제사법위원장인 추미애 의원.



