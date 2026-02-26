큰사진보기 [오마이포토] 서민석 변호사와 백정화씨, 박상용 검사 고소고발 ⓒ 이정민





청주시장 출마를 선언한 서민석 변호사와 이화영 전 경기도 평화부지사의 부인인 백정화씨가 26일 오후 서울 서초구 대검 앞에서 기자회견을 열어 서 변호사가 이화영 전 경기도 평화부지사 변호를 맡아 이재명 대통령에 대한 불리한 진술을 하도록 회유했다는 의혹은 사실이 아니라고 주장하고, 당시 수사 검사였던 박상용 검사가 여전히 거짓말을 하고 있다며 박 검사에 대한 고소고발장을 들어보이고 있다.





큰사진보기 서민석 변호사와 백정화씨, 박상용 검사 고소고발 청주시장 출마를 선언한 서민석 변호사와 이화영 전 경기도 평화부지사의 부인인 백정화씨가 26일 오후 서울 서초구 대검 앞에서 기자회견 열어 서 변호사가 이화영 전 경기도 평화부지사 변호를 맡아 이재명 대통령에 대한 불리한 진술을 하도록 회유했다는 의혹은 사실이 아니라고 주장하고, 당시 수사 검사였던 박상용 검사가 여전히 거짓말을 하고 있다며 고소고발을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 서민석 변호사와 백정화씨, 박상용 검사 고소고발 청주시장 출마를 선언한 서민석 변호사가 26일 오후 서울 서초구 대검 앞에서 이화영 전 경기도 평화부지사의 부인인 백정화씨와 함께 박상용 검사 고소고발 기자회견 열어 이화영 전 경기도 평화부지사의 옥중서신을 공개하고 있다. ⓒ 이정민













