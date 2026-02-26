[오마이포토] 송파 세 모녀 12주기 추모제 '가난은 죄송한 일이 아닙니다' ⓒ 이정민
송파 세 모녀 12주기를 맞아 기초법바로세우기공동행동, 조계종사회노동위원회, 장애인과가난한이들의3대적폐폐지공동행동 주최로 26일 오전 서울 종로구 청운동주민센터 앞에서 열린 '송파 세 모녀 12주기 추모제-가난은 죄송한 일이 아닙니다'에서 참석자들이 빈곤과 불평등없는 세상을 기원하고 있다.
