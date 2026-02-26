

동작구의원 공천 헌금 수수 의혹과 가족 관련 각종 특혜 의혹을 받는 김병기 무소속(전 더불어민주당 원내대표) 의원이 26일 피의자 신분으로 경찰에 출석했다.



김병기 의원은 동작구의원 공천 헌금 수수 의혹을 비롯해 아내의 구의회 법인카드 사적 사용 및 수사 무마 의혹, 차남의 대학 편입과 가상자산 거래소 취업 특혜 의혹 등 총 13가지 의혹을 받고 있다.



이날 김 의원은 조사에 앞서 취재진과 만나 "이런 일로 뵙게 돼서 송구하게 생각한다"라며 "성실하게 조사 받아서 제게 제기된 모든 의혹과 음해를 말끔하게 해소하고 반드시 명예를 회복하겠다"라고 밝혔다.



"제기된 13가지 의혹을 전부 부인하느냐"는 질문에는 "성실하게 조사받겠다"라고 답했다. 이어 "차남 집 금고에는 어떤 게 있었느냐"는 질문에는 "금고는 없었다"라고 짧게 답한 뒤 조사실로 향했다.



