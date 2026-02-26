큰사진보기 "TK 통합 반대 누구냐" 주호영 의미심장한 표정 대구·경북 통합에 찬성해 온 국회 부의장 주호영 국민의힘 의원이 26일 서울 여의도 국회 본관에서 열린 대구지역 의원 표결에 참석하기 위해 원내수석부대표실로 향하고 있다. 주 의원은 전날 의원총회에서 "내 거취까지도 심각하게 고민해야 할 정도로 중요한 문제"라며 "지도부에서 누가 대구·경북 통합에 반대했느냐"고 따졌다고 알려진 바 있다. ⓒ 남소연



대구·경북 통합에 찬성해 온 국회 부의장 주호영 국민의힘 의원이 26일 서울 여의도 국회 본관에서 열린 대구지역 의원 표결에 참석하기 위해 원내수석부대표실로 향하고 있다.



주 의원은 전날 의원총회에서 "내 거취까지도 심각하게 고민해야 할 정도로 중요한 문제"라며 "지도부에서 누가 대구·경북 통합에 반대했느냐"고 따졌다고 알려진 바 있다.





큰사진보기 TK통합 찬반 투표에 모인 국민의힘 의원들 주호영 의원을 비롯한 국민의힘 대구·경북(TK) 지역 의원들이 26일 대구·경북(TK) 행정통합 특별법 처리에 대한 당의 입장을 찬반 투표로 정하기 위해 서울 여의도 국회 본관 원내수석부대표실에 모여있다. 주호영 의원 외에 권영진, 윤재옥, 우재준, 김승수 의원이 보인다. ⓒ 공동취재사진











