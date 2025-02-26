큰사진보기 [오마이포토] 한복 입은 일영사관 앞 평화의소녀상 ⓒ 김보성



25일 부산시 동구에서 평화의 소녀상이 곱게 한복을 차려입은 채 일본영사관을 바라보고 있다. 122차 부산수요시위 기자회견을 연 부산여성행동 등에 따르면, 매년 삼일절과 설날 등 명절이 되면 부산진시장에서 한복을 만드는 이들이 직접 옷을 제공하고 있다. 일본에 보란 듯 과거 전쟁범죄로 고통을 겪은 피해자들과 연대하며 사죄배상을 요구하겠단 의미이다.





큰사진보기 25일 부산시 동구 일본영사관 앞에서 122차 부산수요시위가 열린 가운데, 평화의소녀상이 설날을 맞아 한복을 입고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 25일 부산시 동구 일본영사관 앞에서 122차 부산수요시위가 열린 가운데, 평화의소녀상이 설날을 맞아 한복을 입고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 25일 부산시 동구 일본영사관 평화의소녀상 앞에서 122차 부산수요시위 기자회견이 진행되는 가운데, 한 여성 참석자가 한복을 차려입은 소녀상 바로 옆에 서 있다. ⓒ 김보성

