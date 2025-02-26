큰사진보기 [오마이포토] 2차 종합특검팀 현판식 ⓒ 이정민



권창영(왼쪽에서 세번째) 2차 종합특검팀 특별검사와 특별검사보들이 25일 오전 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실 앞에서 열린 현판식에서 기념촬영을 하고 있다.





큰사진보기 2차 종합특검팀 현판식 권창영(왼쪽) 2차 종합특검팀 특별검사와 특별검사보들이 25일 오전 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실 앞에서 열린 현판식을 준비하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 2차 종합특검팀 현판식 권창영 2차 종합특검팀 특별검사와 특별검사보들이 25일 오전 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실 앞에서 열린 현판식에 참석하기 위해 발걸음을 옮기고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 2차 종합특검팀 현판식 권창영(왼쪽에서 세번째) 2차 종합특검팀 특별검사와 특별검사보들이 25일 오전 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실 앞에서 현판식을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 2차 종합특검팀 현판식 권창영(왼쪽에서 세번째) 2차 종합특검팀 특별검사와 특별검사보들이 25일 오전 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실 앞에서 열린 현판식에서 기념촬영을 마친 뒤 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 2차 종합특검팀 첫 브리핑 권창영(가운데) 2차 종합특검팀 특별검사가 25일 오전 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실에서 열린 첫 브리핑에서 특별검사보들을 소개하며 입장발표를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 2차 종합특검팀 현판식 권창영(가운데) 2차 종합특검팀 특별검사와 특별검사보들이 25일 오전 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실에서 열린 첫 브리핑에서 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민









추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기