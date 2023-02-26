큰사진보기 [오마이포토] 이재명 대통령 사건 공소취소-국정조사 추진 위한 의원모임 출범 ⓒ 남소연



이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임에 참여한 더불어민주당 의원들이 23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 출범식 및 결의대회에서 손팻말을 들고 있다.





큰사진보기 공소취소 의원모임 소개하는 이건태 의원 이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임 간사를 맡은 이건태 의원이 23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 출범식 및 결의대회에서 결성 취지와 모임 구성에 대해 설명하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 이재명 대통령 사건 공소취소-국정조사 추진 위한 의원모임 출범 이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임에 참여한 더불어민주당 의원들이 23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 출범식 및 결의대회에서 손팻말을 들고 있다. 앞줄 오른쪽부터 이언주, 이건태, 박성준, 조정식, 김승원. ⓒ 남소연









