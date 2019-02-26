큰사진보기 [오마이포토] 정청래 "사형 선고할 거라 믿고 준비했는데..." ⓒ 남소연





정청래 더불어민주당 대표가 19일 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 무기징역을 선고한 법원을 향해 "조희대 사법부는 사형이 아닌 무기징역을 선고함으로써 사법 정의를 흔들었다"며 "국민 법감정에 반하는 매우 미흡한 판결"이라고 비판했다.



이어 정 대표는 "지귀연 재판부의 판결을 매우 유감스럽게 생각한다"며 "비상계엄에 맞선 국민을 애써 외면한 판결"이라고 지적했다. 사진은 정 대표가 윤석열 전 대통령에게 사형 선고가 내려질 것으로 예상하고 준비한 입장문을 들어보이는 모습.





