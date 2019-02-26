[오마이포토] '무기징역' 선고에 눈물 흘리는 윤석열 지지자들

등록26.02.19 18:14 수정 26.02.19 18:14 권우성(kws21)
윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 열린 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 열린 윤석열 지지자들 집회에서 참석자들이 무기징역 선고 생중계를 지켜본 후 눈물을 흘리고 있다.

윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 열린 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 열린 윤석열 지지자들 집회에서 참석자들이 무기징역 선고 생중계를 지켜 본 후 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 권우성


