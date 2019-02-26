[오마이포토] ⓒ 권우성
윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 열린 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 열린 윤석열 지지자들 집회에서 참석자들이 무기징역 선고 생중계를 지켜본 후 눈물을 흘리고 있다.
윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 열린 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 열린 윤석열 지지자들 집회에서 참석자들이 무기징역 선고 생중계를 지켜 본 후 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 권우성
윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 예정된 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 ‘’무죄’와 ‘윤어게인’을 주장하는 부정선거부패방지대(부방대), 자유한길단, 자유대학 등 극우단체 회원들이 집회를 열고 있다. ⓒ 권우성
윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 예정된 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 ‘’무죄’와 ‘윤어게인’을 주장하는 부정선거부패방지대(부방대), 자유한길단, 자유대학 등 극우단체 회원들이 집회를 열고 있다. ⓒ 권우성
윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 예정된 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 ‘’무죄’와 ‘윤어게인’을 주장하는 극우단체 회원들이 집회를 열고 있다. ⓒ 권우성
윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 예정된 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 ‘’무죄’와 ‘윤어게인’을 주장하는 부정선거부패방지대(부방대), 자유한길단, 자유대학 등 극우단체 회원들이 집회를 열고 있다. ⓒ 권우성
윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 예정된 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 ‘’무죄’와 ‘윤어게인’을 주장하는 부정선거부패방지대(부방대), 자유한길단, 자유대학 등 극우단체 회원들이 집회를 열고 있다. ⓒ 권우성
윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 예정된 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 ‘’무죄’와 ‘윤어게인’을 주장하는 부정선거부패방지대(부방대), 자유한길단, 자유대학 등 극우단체 회원들이 집회를 열고 있다. ⓒ 권우성
윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 예정된 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 ‘’무죄’와 ‘윤어게인’을 주장하는 부정선거부패방지대(부방대), 자유한길단, 자유대학 등 극우단체 회원들이 집회를 열고 있다. ⓒ 권우성
윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 예정된 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 ‘’무죄’와 ‘윤어게인’을 주장하는 부정선거부패방지대(부방대), 자유한길단, 자유대학 등 극우단체 회원들이 집회를 열고 있다. ⓒ 권우성
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고