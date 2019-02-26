큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성





윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 열린 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 열린 윤석열 지지자들 집회에서 참석자들이 무기징역 선고 생중계를 지켜본 후 눈물을 흘리고 있다.



