국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래' 이성권·권영진 의원을 비롯한 소속 의원들이 19일 국회 소통관에서 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 것과 관련해 불법 비상계엄 등에 대해 사과하며 고개를 숙이고 있다. 왼쪽부터 안상훈·고동진·조은희·이성권·권영진 의원.





큰사진보기 국민의힘 소장파 의원 "장동혁, 윤어게인 세력과 절연하라" 국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래' 소속 의원들이 19일 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역형을 선고받은 직후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "장동혁 지도부는 과거의 망령에 사로잡혀 있는 윤어게인 세력과 절연하라"고 촉구하고 있다. 왼쪽부터 안상훈·고동진·조은희·이성권·권영진·진종오·유용원 의원. ⓒ 남소연





