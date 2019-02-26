큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성





윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 열린 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 열린 윤석열 지지자들 집회에서 한국사 강사 출신 극우유튜버 전한길씨와 12.3내란 당시 국회에 출동했던 김현태 전 707특수임무단장이 굳은 표정으로 지귀연 판사의 선고문 낭독 생중계를 지켜보고 있다.





큰사진보기 윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 열린 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 열린 윤석열 지지자들 집회에서 한국사 강사 출신 극우유튜버 전한길씨가 지귀연 판사의 선고문 낭독 생중계를 지켜보며 얼굴을 감싸고 있다. 이날 재판부는 윤석열 피고인에게 무기징역을 선고했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 열린 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 열린 윤석열 지지자들 집회에서 한국사 강사 출신 극우유튜버 전한길씨와 12.3내란 당시 국회에 출동했던 김현태 전 707특수임무단장이 굳은 표정으로 지귀연 판사의 선고문 낭독 생중계를 지켜보고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 예정된 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 열린 윤석열 지지자들 집회에서 12.3내란 당시 국회에 출동했던 김현태 전 707특수임무단 단장이 연설을 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 열린 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 열린 윤석열 지지자들 집회에서 한국사 강사 출신 극우유튜버 전한길씨가 연설을 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 열린 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞 교대역 부근에서 열린 윤석열 지지자들 집회에서 한국사 강사 출신 극우유튜버 전한길씨가 ‘무기징역’이 선고 된 것에 대한 연설을 하고 있다. ⓒ 권우성









