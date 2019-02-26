큰사진보기 [오마이포토] 윤석열 무기징역 선고, 분통 터뜨리는 해병대예비역연대 ⓒ 이정민



촛불행동 주최로 19일 오후 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 '윤석열 사형선고 촉구 집회'에 참석한 해병대예비역연대 회원들이 윤석열씨에 대해 사형이 아닌 무기징역이 선고되자 분통을 터뜨리고 있다.





큰사진보기 윤석열 무기징역 선고, 분통 터뜨리는 사람들 촛불행동 주최로 19일 오후 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 '윤석열 사형선고 촉구 집회'에서 참석자들이 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고공판에서 사형이 아닌 무기징역이 나오자 분통을 터뜨리며 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 촛불행동, 윤석열 사형선고 촉구 촛불행동 주최로 19일 오후 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 '윤석열 사형선고 촉구 집회'에서 참석자들이 중계방송되는 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고공판을 지켜보며 사형선고를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

