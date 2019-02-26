큰사진보기 [오마이포토] 전국민중행동 '내란수괴 윤석열 법정최고형 선고 촉구' ⓒ 이정민



전국민중행동이 19일 오전 서울 종로구 광화문 광장에서 '내란수괴 윤석열 엄중 처벌 촉구 기자회견'을 열고 대국민담화를 발표하는 윤석열의 모습에 '사형' 도장을 찍는 퍼포먼스를 하고 있다.



참가자들은 "윤석열은 파렴치한 종북 반국가세력 척결이라는 망상에 사로잡혀 군대를 동원해 국회를 봉쇄하고 국민을 총칼로 위협했다"며 "다시는 이 땅에 내란을 꿈꾸는 권력자가 발붙이지 못하도록 사법부는 법정 최고형인 사형을 선고해 역사적 심판을 내려야 한다"고 강조했다.





큰사진보기 전국민중행동 '내란수괴 윤석열 법정최고형 선고 촉구' 전국민중행동이 19일 오전 서울 종로구 광화문 광장에서 '내란수괴 윤석열 엄중 처벌 촉구 기자회견'을 열고 사법부는 법정최고형을 선고할 것을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





