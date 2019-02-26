큰사진보기 [오마이포토] 우재준, 공개 제안 "배현진 징계 취소하자" ⓒ 남소연





친한계인 우재준 국민의힘 청년최고위원이 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 배현진 의원에 대해 당원권 1년 정지라는 징계가 내려진 데 대해 "최고위 차원에서 배 의원에 대한 징계를 취소했으면 한다"라고 공개 제안하고 있다. 맨 왼쪽이 장동혁 대표.



국민의힘 중앙윤리위원회는 한동훈 전 대표 제명 결정, 김종혁 전 최고위원 탈당 권유 결정에 이어 13일 친한계 배 의원까지 당원권 정지 1년 중징계를 결정한 바 있다.





큰사진보기 우재준, 공개 제안 "배현진 징계 취소하자" 친한계인 우재준 국민의힘 청년최고위원이 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 배현진 의원에 대해 당원권 1년 정지라는 징계가 내려진 데 대해 "최고위 차원에서 배 의원에 대한 징계를 취소했으면 한다"고 공개 제안했다. ⓒ 남소연





