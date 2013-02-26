

더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표 등 최고위원들이 설 명절을 앞두고 귀성객들을 만나 새해 인사를 나눴다.



정청래 대표와 한병도 원내대표 등 최고위원들은 13일 오전 서울 용산구 용산역을 찾아 고향으로 향하는 시민들과 일일이 악수하며 설 명절 인사를 나눴다.



이날 정 대표는 "1년 전 내란 와중에서 맞았던 설과 1년 후 오늘 내란을 극복하고 이재명 정부와 함께 맞이하는 설날은 너무나 다른 것 같다"라며 "작년 귀성객들의 표정이 어두웠다면 올 설날은 밝은 표정과 웃는 얼굴로 명절을 맞이할 수 있게 되어 다행스럽다"라고 밝혔다.



정 대표는 "코스피 5천5백이 상징하듯 대한민국은 비정상에서 정상 국가로 발돋움하고 있다"라며 "이재명 대통령의 개혁 의지와 민생, 국가 안보와 외교 역량을 높이는 국운이 상승하는 대한민국을 맞이했다"라고 말했다.



이어 정 대표는 "국민 여러분께서도 복된 새해가 되시길 바란다"라며 "새해 복 많이 받으시기 바란다"라고 덕담을 전했다.



