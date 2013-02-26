

조국혁신당 조국 대표와 소속 의원들이 13일 서울 용산구 용산역을 찾아 고향으로 향하는 시민들과 일일이 악수하며 설 명절 인사를 나눴다.



이날 조국 대표는 "내란의 위기가 끝난 뒤 처음 맞는 설이다"라며 "내란을 경험하면서 불안하고 걱정이 많으셨을 텐데 이번 설 연휴만큼은 마음 편하게 가족, 친지, 연인과 함께 보내시길 기대한다"라고 말했다.



이어 조 대표는 "조국혁신당은 창당 이후 정치의 임무는 국민의 행복을 만드는 것이라고 생각하고 활동해 왔다"라며 "이번 설 연휴 동안에도 정치의 소임을 잊지 않고 활동하겠다"라고 밝혔다.



그는 "내란 이후의 대한민국을 새롭게 만들어야 하는 과제가 남아 있다"라며 "우리 사회는 아직까지 소득과 자산의 양극화로 많은 어려움을 겪고 있다"라고 지적했다.



또 "코스피 5천 돌파하고 좋은 일이 일어나고 있지만, 코스피 5천의 그늘 역시 존재한다는 점을 직시하고 있다"라며 "조국혁신당이 해야 할 역할을 잊지 않고 원칙과 가치를 견지하는 동시에 연대와 단결의 원칙을 지키며 정치를 하겠다"고 강조했다.



