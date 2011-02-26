큰사진보기 [오마이포토] 고개 숙인 이재원 빗썸 대표이사 ⓒ 남소연



이재원 빗썸 대표이사가 11일 국회 정무위원회에서 열린 국내 가상자산거래소 빗썸에서 발생한 거액의 비트코인 오지급 사태 관련 긴급 현안질의에 출석해 인사하고 있다. 왼쪽은 이찬진 금융감독원장.





큰사진보기 이재원 빗썸 대표이사(가운데)가 11일 국회 정무위원회에서 열린 국내 가상자산거래소 빗썸에서 발생한 거액의 비트코인 오지급 사태 관련 긴급 현안질의에 출석해 자리로 향하고 있다. 오른쪽은 이찬진 금융감독원장. 왼쪽은 권대영 금융위원회 부위원장. ⓒ 남소연





큰사진보기 이재원 빗썸 대표이사가 11일 국회 정무위원회에서 열린 국내 가상자산거래소 빗썸에서 발생한 거액의 비트코인 오지급 사태 관련 긴급 현안질의에 출석해 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 이재원 빗썸 대표이사(맨 오른쪽)가 11일 국회 정무위원회에서 열린 국내 가상자산거래소 빗썸에서 발생한 거액의 비트코인 오지급 사태 관련 긴급 현안질의에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. 앞 줄 오른쪽부터 이재원 빗썸 대표이사, 이찬진 금융감독원장, 권대영 금융위원회 부위원장, 하주식 금융정보분석원 제도운영기획관. ⓒ 남소연

추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기