큰사진보기 [오마이포토] 이해찬 전 총리 빈소에서 만난 이준석-정청래 ⓒ 사진공동취재단



이준석 개혁신당 대표가 30일 오후 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 마친 후 정청래 더불어민주당 대표와 인사하고 있다.





큰사진보기 이준석 개혁신당 대표, 이해찬 전 총리 빈소 조문 이준석 개혁신당 대표가 30일 오후 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문하고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 이해찬 전 총리 빈소에서 만난 이준석-유시민 이준석 개혁신당 대표가 30일 오후 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 마친 후 유시민 작가와 인사하고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 이해찬 전 총리 빈소에서 만난 이준석-정청래 이준석 개혁신당 대표가 30일 오후 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 마친 후 정청래 더불어민주당 대표와 대화하고 있다. ⓒ 사진공동취재단

추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기