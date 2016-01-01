

한동훈 전 국민의힘 대표 지지자들이 29일 오전 서울 여의도 국회 앞에서 기자회견을 열어 당의 한 전 대표에 대한 제명 결정 철회를 촉구했다.



이날 이들은 "내란 정당의 오명에서 벗어나게 만든 당 대표를 징계한다는 발상은 결코 있을 수 없다"고 주장하며 한 전 대표에 대한 징계를 비판했다.



이들은 "지금 당은 당을 구한 책임자에게 징계를 들이대고 당을 위기로 몰아넣은 세력을 비호하고 있다"고 비판했다.



이들은 이번 징계에 대해 "징계가 아니라 보복이며, 절차가 아니라 정치 숙청이다"며 "당원 게시판 사건을 빌미로 삼았지만, 실상은 불법 계엄을 막아낸 선택과 기득권 정치에 맞선 발언, 국민 편에 섰던 행동들이 징계 사유가 된 것이다"고 주장했다.



이어 이들은 "불법 계엄을 막은 것이 죄라면, 이를 묵인하거나 침묵한 이들은 무엇이냐"며 "당을 위기에서 건져낸 사람이 처벌받는 정당이라면 이미 스스로 민주 정당임을 포기한 것이다"고 목소리를 높였다.



