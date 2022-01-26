큰사진보기 [오마이포토] 8일 만에 단식 중단한 장동혁 대표 ⓒ 공동취재사진



'통일교·공천헌금' 쌍특검법 수용을 촉구하며 단식을 시작한 장동혁 국민의힘 대표 22일 서울 여의도 국회에서 단식 8일 만에 박근혜 전 대통령의 단식 중단 권고를 받아들이며 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다.





