[오마이포토] 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 ⓒ 남소연
장동혁 국민의힘 대표가 16일 국회 로텐더홀에서 공천헌금·통일교 특검 수용을 촉구하며 2일차 단식 농성을 하고 있다.
2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 대표가 16일 국회 로텐더홀에서 공천헌금·통일교 특검 수용을 촉구하며 2일차 단식 농성을 하고 있다. ⓒ 남소연
2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 대표가 16일 국회 로텐더홀에서 공천헌금·통일교 특검 수용을 촉구하며 2일차 단식 농성을 하고 있다. ⓒ 남소연
2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 대표가 16일 국회 로텐더홀에서 공천헌금·통일교 특검 수용을 촉구하며 2일차 단식 농성을 하고 있다. ⓒ 남소연
2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 대표가 16일 국회 로텐더홀에서 공천헌금·통일교 특검 수용을 촉구하며 2일차 단식 농성을 하고 있다. ⓒ 남소연
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고